28.02.2017 17:54:20

Karacasu Jandarması definecilere göz açtırmadı

Aydın'ın Karacasu ilçesi Esençay Mahallesinde define aramak üzere kazı yapmakta olan 3 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakaladı.

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Aydın'ın Karacasu ilçesi Esençay Mahallesinde define aramak üzere kazı yapmakta olan 3 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakaladı.Edinilen bilgilere göre olay önceki gün saat 15.00 sıralarında yaşandı. Gelen bir ihbar üzerine olay yerine hareket eden jandarma ekipleri olay yerine gittiklerinde kazma ve küreklerle birlikte kazı yapmakta olan 3 şüpheli ile karşılaştı. Esençay Mahallesi Çamlıbel Mevkisinde bulunan ormanlık arazide gerçekleşen kazıda yaklaşık 1 metre derinliğinde çukur kazmış olan şüpheliler, A.B(37), H.G(33) E.A(32) gözaltına alındı. Nazilli'de inşaat işçi oldukları öğrenilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemenin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.