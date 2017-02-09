09.02.2017 19:44:04

Karacabey'in yıldızı parlıyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ilçenin çehresini değiştirdiklerini söyledi.

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Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ilçenin çehresini değiştirdiklerini söyledi.Başkan Ali Özkan, bütün Güney Marmara'yı ilgilendiren otoban ve köprü gibi büyük ölçekli projelerle birlikte Karacabey'in çok daha bir önemli hale geldiğini ifade etti. "Mobil başkan" unvanını taşımaktan duyduğu memnuniyeti her fırsatta dile getiren ve meselelerin yerinde belirlenip çözülmesi için 'Halil İbrahim Sofrası' buluşmaları başlatan Ali Özkan, ilçenin her yönüyle atağa kalktığını söyledi. Karacabey'in 21 merkez ve 64 kırsal mahallesinde Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi olarak oldukça önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini kaydeden Özkan, bunların gittikçe hız kazandığını dile getirerek, "Büyükşehir Belediyesi tarafından Karacabey'e 2017 yılı için 170 milyon TL tutarında alt yapı yatırımı yapıldı. İlçemizin çehresi hızla değişiyor" dedi.