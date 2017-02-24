24.02.2017 16:49:05

Karacabey filmlere mekân oluyor

Bursa'nın Karacabey ilçesi, sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri ile film yönetmenlerinin ilgisini çekiyor.

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Bursa'nın Karacabey ilçesi, sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri ile film yönetmenlerinin ilgisini çekiyor.'Kim Milyoner Olmak İster' isimli yarışmanın sunuculuğunu yapan dizi ve film oyuncusu Murat Yıldırım ile Özge Güner tarafından başrollerin paylaşılacağı yeni filmin yapımcı şirketi Lucky Red, filme doğal mekân olarak başta 'leylek köyü' Eskikaraağaç olmak üzere, Karacabey'in eşsiz güzelliklerini mekân olarak seçti. Önümüzdeki nisan ayında çekimleri başlayacak filmde, mesleğine gönül vermiş bir veteriner ile zaman zaman hafızasını yitiren genç bir kız arasında geçen aşk hikâyesi konu ediliyor. Filmin arka planında ise Karacabey'in longoz ormanları, ayı barınağı, hara ve diğer tabiî güzellikleri 'beyaz cam' da izleyicilerle buluşacak.