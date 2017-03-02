02.03.2017 16:49:57

Karacabey Belediyesi'nden ücretsiz diyetisyen hizmeti

Bursa'nın Karacabey Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz beslenme ve diyetisyen hizmeti veriyor.

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Bursa'nın Karacabey Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz beslenme ve diyetisyen hizmeti veriyor.Çağın en önemli hastalıklarından biri olan aşırı kilo alımı ve obezite konularında vatandaşların doğru bilgilendirilmesi için proje arayışına giren Karacabey Belediyesi, Bursa'nın sağlık alanındaki önemli kuruluşlarından Doruk Hastaneleri ile anlaştı. Karacabey Belediyesi, Doruk Hastaneleri ile ortaklaşa beslenme uzmanları ve diyetisyenleri ilçe halkı ile buluşturuyor.Son üç aydır hizmet vermeye başlayan proje kapsamında, beslenme ve diyet uzmanları her ay düzenli olarak ilçe halkı ile buluşurken, bütün hizmetlerin ücretsiz olduğu açıklandı. Doruk Grubu'na bağlı diyetisyenlerin 21 Mart 2017 tarihinde tekrar ilçe halkı ile buluşacağı bildirildi. Ayrıca muayene ve kontrollerin belediyenin 6.katında, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılacağı duyuruldu.Ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanmak için ilçe halkını duyurulan zamanlarda belediyeye beklediklerini ifade eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Karacabey örnek alan değil örnek olan bir belediye. Mali yönden hiçbir sıkıntısı olmayan Karacabey'in daha da gelişip zenginleşmesi için yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.