05.05.2017 19:59:17

Karabükspor, Traore'yi gözden çıkarttı

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, Burkina Fasolu milli futbolcu Abdou Razack Traore'ye sezon sonuna kadar izin verdiklerini açıkladı.

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Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, Burkina Fasolu milli futbolcu Abdou Razack Traore'ye sezon sonuna kadar izin verdiklerini açıkladı.Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdüren Kardemir Karabükspor Hasan Doğan tesislerinde akşam düzenlenen idman ile çalışmalarını sürdürdü.İdman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fildişi Sahili oyuncuları Abdou Razack Traore'nin sezon sonuna kadar kendileri ile birlikte olmayacağını ve izin verdiklerini açıkladı.Gül, "Traore'nin bu sezon son senesi ve sözleşmesi bitiyor. Traore zor bir sene geçirdi ve evladını kaybetti. Değişik zamanlarda kendisi Karabükspor'dan ayrılmak istediğini de söylemişti. Transfer ya da Traore'nin ayrılması devre arasında gerçekleşmedi ve bugüne kadar geldi. Bugün itibari ile hocamızın da bilgisi dahilinde sene sonuna kadar izin verdik. Sonuçta sözleşmesi de bitiyor. Kendisine takıma verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ettik" dedi.Tolga Gül, ayrıca ligin 30 haftasında pazartesi günü sahalarında oynayacakları Osmanlıspor maçından 3 puan hedeflediklerini de kaydederek, "Lig genelinde iç sahada iyi puanlar topladık. Şuanda ligin bitmesine 5 hafta kala matematiksel olarak kümede kaldık diyemesek bile genel kanı kümede kaldığımız yönde. Rehavete kapılmadan matematiksel olarak kümede kaldığımızı görmediğimiz sürece kaldık demek doğru değil. Önümüzdeki ilk maçta taraftarımızın da desteği ile uzun süredir alamadığımız 3 puanı alırız" dedi.