29.07.2017 14:47:47

Karabükspor son hazırlık maçını tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Kardemir Karabükspor, kamp dönemindeki son hazırlık maçını Dietersdorf Stadı'nda Akhisar Belediyespor ile yaptı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.



Mücadeleye Rybka, Papp, Gaman, Ferhat, İshak, Bliznichenko, Skulason, Fatih, Osman, Rodic ve Serdar onbiri ile başlayan kırmızı-mavili ekip, aradığı golleri 24. dakikada Vladimir Rodic ve 36. dakikada Fatih Atik'in penaltı atışıyla buldu. Akhisar Belediyespor'un gollerini ise 7. dakikada Helder Barbosa, 30. dakikada Paulo Henrique kaydetti. Maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.



Kardemir Karabükspor Avusturya kampını 30 Temmuz'da tamamlayarak yurda dönecek.