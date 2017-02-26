26.02.2017 15:44:59

Karabükspor Gençler'i tek golle devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.MAÇTAN DAKİKALAR22. dakikada Poko'nun ceza yayının yanından sağ ayağıyla yaptığı vuruşunda top üstten auta çıktı.27. dakikada Kerim'in sağdan ortasında Traore'nin altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.38. dakikada Anıl Karaer'in Kerim Zengin'e ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Barış Şimşek penaltı noktasını gösterdi.39. dakikada penaltı atışını kullanan Seleznov topu ağlarla buluşturdu. 1-054. dakikada ceza yayı gerisindenn Seleznyov'un sol ayağıyla yaptığı vuruşta top direğin dibinden yandan auta çıktı.56. dakikada Poko'nun sol çaprazdan ortasında Mustapha Yatabare penaltı noktasının gerisinden rövaşatasında top yandan auta gitti.60. dakikada ceza sahası dışından Ceyhun Gülselam'ın sert şutundan kaleci Hopf iki hamlede topa sahip oldu.76. dakikada Serdar Gürler yerden vuruşunda, kaleci Ahmet Şahin soluna giden topu yatarak kurtardı.81. dakikada Marko Milinkovic'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Claro altıpasın hemen önünden yaptığı kafa vuruşunda yerden seken topu kaleci Ahmet Şahin parmaklarının ucuyla kornere çeldi.82. dakikada sol çaprazdan ceza alanı içine giren Seleznyov sol ayağının içiyle uzak direğe yaptığı vuruşundan kaleci Hopf, topu kornere çelmeyi başardı.---KÜNYE---Stat: Dr. Necmettin ŞeyhoğluHakemler: Barış Şimşek xxx, Uygar Bebek xxx, Mehmet Tekin xxxKardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xxx, Dany xx, Gaman xx, Latovlevici xxx, Tanase xxx (İlhan dk. 80 x), Kerim Zengin xx, Ceyhun xx, Poko xxx, Traore xxx (Paul Papp dk. 90 ?), Seleznov xxx, Yatabare xxx (Skulason dk. 66 xx)Yedekler: Ercüment, Serdar, Ermin Zec, Fatih AtikTeknik Direktör: Zoran BarisicGençlerbirliği: Hopf xx, Yğur xx, Serdar Gürler xx, Claro xx, Aydın Akbulut xx, Selçuk Şahin xx, Matei x (Scekic dk. 26 x), Rantie xx (Velikonja dk. 57 xx), Khalili xx (Milinkovic dk. 46 xx), Anıl Karaer xxYedekler: Taha, Vedat Muriç, Baruffi, Umut SözenTeknik Direktör: Ümit ÖzatGol: Seleznov (dk. 39 pen.) (Karabükspor)Sarı kartlar: Ahmet Şahin (Karabükspor), Claro, Scekic, Rantie, Anıl Karaer, Aydın (Gençlerbirliği)(Yasin Erdem / İHA)