23.07.2017 19:06:18

Karabükspor'dan tek gollü prova

İkinci etap kamp çalışmalarını Solvenya'da yaşadığı saha sıkıntısı nedeniyle Avusturya'da sürdüren Kardemir Karabükspor, hazırlık maçında karşılaştığı Çekya Süper Ligi takımlarında FC Slovacko'yı 1-0 yendi.



Kardemir Karabükspor, hazırlık maçında Çekya Süper Ligi takımlarında FC Slovacko ike karşı karşıya geldi. Mücadeleye Ahmet, Hakan, Papp, Barış, Latovlevici, Ceyhun, Poko, Torje, Tanase, Bliznichenko, Yatabare on biri ile sahaya çıkarken, ikinci yarı ise Çağlar, Gaman, Ferhat, Kerim, İshak, Fatih, Hamidou, İlhan, Osman, Rodic, Seleznov onbiri ile oynadı. Kırmızı-mavili ekip ilk yarının 20. dakikasında Barış Başdaş'ın attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.



Karşılaşmayı kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve futbol şube sorumlusu Tolga Gül'de takip etti.



