29.07.2017 15:02:17

Karabükspor'dan Gümüşdağ açıklaması: 'Kabul etmiyoruz'

Kardemir Karabüspor, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın başkanlık görevini bırakacağını açıklamasını kabul etmediklerini bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabüspor, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, bugün yapılan Kulüpler Birliği toplantısında, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 10 Ağustos'ta yapılacak olan seçimde tekrar aday olmayacağı ve görevi bırakacağını açıklaması üzerine Kardemir Karabükspor Kulübü olarak kabul etmedikleri belirtildi.



Gümüşdağ'ın görevine devam etmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, "Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, Kulüpler Birliği Vakfı'na saygın ve kurumsal kimlik kazandırılması, kulüplere verilen gelirlerin artırılması, TFF ile süper lig kulüpleri arasındaki sağladığı iletişimi ayrıca Video Yardımcı Hakem uygulamasındaki yoğun çalışmalarını ve Türk futboluna vermiş olduğu üstün hizmetleri takdir eder; yeni dönemde de tekrardan görevine devam etmesi gerektiği hassasiyetimizin bilinmesini isteriz" denildi.