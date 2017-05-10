10.05.2017 23:29:19

Karabükspor'da Alanyaspor hazırlıkları sürüyor

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

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Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde Teknik Direktör Zoran Barisic yönetiminde 1 saat süren idmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından 5'e 2 top kapma ve ayak tenisi oynadı.Öte yandan deplasmanda Trabzonspor ile oynanan müsabakada sakatlanan Kerim Zengin, iki ay sonra takımla idmanlara başladı.Kırmızı-mavili ekip, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.(Yasin Erdem /İHA)