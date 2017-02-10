10.02.2017 11:23:51

Karabüklüler Köşker'e konuk oldu

Kocaeli Karabüklüler Dernek Başkanı Bahri Kökçü ve yeni yönetimi, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'i makamında ziyaret etti.

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Kocaeli Karabüklüler Dernek Başkanı Bahri Kökçü ve yeni yönetimi, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'i makamında ziyaret etti.Kocaeli Karabüklüler Dernek Başkan'ı Kökçü Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e dernek faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Köşker, hemşehri derneklerini önemsediklerini kültürlerin yaşatılması noktasında hemşehri derneklerinin büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Başkan Köşker yeni yönetime çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı ile son buldu.