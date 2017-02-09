09.02.2017 18:33:39

Karabüklü şehidi 10 binler uğurladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin El Bab şehrinde düzenlediği operasyonda şehit düşen 1 yıllık İstikam Uzman Çavuş Umut Aytekin'i (27) 10 b

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin El Bab şehrinde düzenlediği operasyonda şehit düşen 1 yıllık İstikam Uzman Çavuş Umut Aytekin'i (27) 10 binler son yolculuğuna uğurlandı.Karabük Kent Meydanında düzenlenen programa, Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Burhanettin Uysal, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Maliye Daire Başkanı Tuğgeneral Adnan Baksı, Karabük İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cihan Ulukaya, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük İl Emniyet Müdürü Mehmet Akay, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, şehidin dedesi Durmuş Aytekin, babaannesi Fatma Aytekin, babası Hasan Aytekin ve annesi Zehra Aytekin ile şehidin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.İkindi namazını müteakip İl Müftüsü Halil Bektaş tarafından kılınan cenaze namazının ardından Şehit Aytekin'in naaşı babası ve yakınlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu. Askeri tören mangası ve vatandaşların tekbirleri eşliğinde Şehit Uzman Çavuş Umut Aytekin, baba evine getirilerek helallik alınmasının adından Karabük Köyü mahallesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.(Yasin Erdem /İHA)