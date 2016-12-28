28.12.2016 19:01:10

Karabük'teki tefeci operasyonunda 3 tutuklama

Karabük'te tefeci operasyonu kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Karabük'te tefeci operasyonu kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri bir iş yerinin ve birlikte iş yaptığı şahısların faiz karşılığı tefe ile para verdiği ihbarı üzerine operasyon yaptı. Operasyon kapsamında S.Ü. (50), İ.Y. (38) ve F.G. (37) isimli şahıslar gözaltına alındı. Ekipler gözaltına alınan şahısların ev ve araçlarında yaptıklarını aramada 6 farklı kişiye ait değişik meblağlarda 14 farklı senet, farklı destelenmiş halde 8 bin 600 TL para, 70 paket gümrük kaçağı sigara, 130 paket gümrük kaçağı puro, ajanda ve notlar ele geçirildi.Emniyette sorgusu yapılan şahsılardan İ.Y. (38) ve S.Ü. (50) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.G.(38) ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.