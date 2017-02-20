20.02.2017 12:33:28

Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 öğrenci tutuklandı

Karabük'te polis ekiplerince uyuşturucu operasyonunda 2 üniversite öğrencisi tutuklandı.

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Karabük'te polis ekiplerince uyuşturucu operasyonunda 2 üniversite öğrencisi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen O.B. ve I.D. isimli 2 Üniversitesi öğrencisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.