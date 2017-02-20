20.02.2017 12:33:28
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen O.B. ve I.D. isimli 2 Üniversitesi öğrencisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 öğrenci tutuklandı
Karabük'te polis ekiplerince uyuşturucu operasyonunda 2 üniversite öğrencisi tutuklandı.Karabük'te polis ekiplerince uyuşturucu operasyonunda 2 üniversite öğrencisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen O.B. ve I.D. isimli 2 Üniversitesi öğrencisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.