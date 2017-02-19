19.02.2017 15:24:54

Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Karabük'te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

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Karabük'te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki üniversite öğrencisi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, alınan istihbarat sonucunda Karabük Üniversitesinde eğitim gören O.B. ve I.D. isimli kişilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Bir miktar çeşitli uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda öğrenciler gözaltına alındı.Emniyetteki sorguları tamamlanan öğrenciler, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Karabük Adliyesine getirildi.Şüphelilerin savcılık sorgulamaları devam ediyor.