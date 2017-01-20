20.01.2017 20:56:52

Karabük'te FETÖ operasyonunda 8 tutuklama

Karabük merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu subay, astsubay, uzman çavuş, uzman erbaş ve erlerden oluşan 8 kişi tutuklandı.

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Karabük merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu subay, astsubay, uzman çavuş, uzman erbaş ve erlerden oluşan 8 kişi tutuklandı.Karabük Emniyet Müdürlüğü, TEM şube ekiplerince 12 Ocak'ta Karabük, İstanbul, Ankara, Bolu, Sivas, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kütahya, Adana, Adıyaman, Balıkesir ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda, 7'si daha önce görevinden uzaklaştırılmış, 5'i de muvazzaf subay, astsubay, uzman çavuş, uzman erbaş ve erlerden oluşan 12 askerden 9'u adliyeye sevk edilmişti.Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden B.U, M.T, T.S, H.B, B.B, A.D, L.Ö ve N.Y tutuklandı. M.K'nın ise sorgusunun devam ettiği bildirildi.