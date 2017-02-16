16.02.2017 14:50:25

Karabük'te FETÖ operasyonunda 7 kişi adliyeye sevk edildi

Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önce görevlerinden uzaklaştırılan 6 öğretmen ile emniyette görevli akademik komiserlerin sözde imamı adliyeye sevk edildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önce görevlerinden uzaklaştırılan 6 öğretmen ile emniyette görevli akademik komiserlerin sözde imamı adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta daha önce görevlerinden ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları tespit edilen ikisi kadın 7 kişi eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı. Emniyette sorgusu tamamlanan M.S. dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer öğretmenler M.E., S.S.A., N.E., M.D., İ.Ö. ve E.B. ile daha önce görevinden uzaklaştırılan ve emniyette görevli akademik komiserlerin sözde imamı olduğu iddia edilen Kastamonu Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı H.E.'nin sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edildi.