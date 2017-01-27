27.01.2017 13:26:54

Karabük'te FETÖ operasyonunda 12 kişi adliyeye sevk edildi

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltındaki 12 kişi adliyeye sevk edildi.

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Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltındaki 12 kişi adliyeye sevk edildi.Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve TEM Şube ekiplerince soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, daha önce görevlerinden açığa alınan emniyet müdür yardımcısı M.K., komiser İ.Y., komiser yardımcısı M.Ç. ile E.Ö. isimli kadın ve F.E., Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) çalışanları V.K., A.E., U.B., F.Ö., L.T., S.E. ve Ö.L. örgütün şifreli yazışması 'ByLock' kullandıkları iddiası üzerine gözaltına alınmıştı.3 gündür emniyette sorgusu yapılan 12 kişi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.