03.02.2017 18:24:18

Karabük'te FETÖ'den 1 kişi tutuklandı

Karabük merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 2 ay önce düzenlenen operasyonda askeri okullara öğrenci yerleştirdiği ve askeri okul sınav sorularını verdiği iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla salıverilen bir kişi, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

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Karabük merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 2 ay önce düzenlenen operasyonda askeri okullara öğrenci yerleştirdiği ve askeri okul sınav sorularını verdiği iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla salıverilen bir kişi, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde daha önce gözaltına alınarak mahkemeye çıkartılan ancak adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı şartıyla serbest bırakılan Y.E.K (22) hakkında savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltı kararı verildi. Şüpheli, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Karabük'te düzenlenen operasyonla yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne getirilen Y.E.K, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Karabük merkezli İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Zonguldak, Şanlıurfa, Bitlis ve Bingöl'de 21 Kasım 2016'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında öğretmen ve askeri personelin bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 4'ü tutuklanmıştı.