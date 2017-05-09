10.05.2017 13:06:01

Karabük'te Engelliler Haftası etkinlikleri

Karabük'te 10-16 Mayıs Engelliler Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

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Karabük'te 10-16 Mayıs Engelliler Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı.Engelliler Haftası, tüm yurtta olduğu gibi Karabük'te de çeşitli etkinliklerle kutlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Türkiye Sakatlar Derneği tarafından hazırlanan program, Yenişehir Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda bir konuşma yapan Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz, dünya nüfusunun yaklaşık 500 milyonun engelli olduğunu söyledi.Engelliler Haftasının sadece Türkiye'de değil dünyanın her ülkesinde kutlandığını kaydeden Yılmaz, " Türkiye nüfusunun yüzde 12,29'unun yani 8.5 milyon engelli olduğu düşünüldüğünde engelliler haftasının ne denli önemli bir hafta olduğu anlaşılabilir. Ülkemizde yaşayan erkeklerin yüzde 11,10'u kadınların ise bu oranı 13,45'i bulmakta. Günlük hayatımızı gözden geçirdiğimizde 8.5 milyon insanın hayatın içersinde yer almadığını üzülerek görüyoruz. Öncelikle her sağlıklı insanın birer engelli adayı olduğu unutulmamalıdır. İnsan doğuştan bazı engellerle dünyaya gelebileceği gibi, kaza ve hastalık gibi sebeplerden dolayı da engelli olabilir. Burada önemli olan engelin nasıl yada ne boyutta ortaya çıktığı değil, sağlıklı insanların zihinlerindeki engelleri kaldırıp, onların engellilerle birlikte dünyayı daha yaşabilir hale getirme çabasına girebilmelerini sağlamaktadır" dedi.Yapılan konuşmaların ardından Atatürk Anıtı'ndan çarşı merkezine kadar engelli bireyler için farkındalık oluşturmak adına yürüyüş gerçekleştirildi.Etkinlikte ayrıca KARES AVM'de engellilerin yaptığı resim ve el sanatları sergisinin açılışı yapıldı.