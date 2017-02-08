09.02.2017 01:32:12

Karabük'e şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin El Bab şehrinde düzenlediği operasyonda şehit düşen 1 yıllık İstikam Uzman Erbaş Umut Aytekin'in (27) ailesine acı haberi Vali Mehmet Aktaş verdi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin El Bab şehrinde düzenlediği operasyonda şehit düşen 1 yıllık İstikam Uzman Erbaş Umut Aytekin'in (27) ailesine acı haberi Vali Mehmet Aktaş verdi.El Bab şehidi Uzman Erbaş Umut Aytekin'in Karabük merkeze bağlı Karabük köyü mahallesi Gazi Aytekin caddesinde bulunan baba evine ateş düştü. Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Garnizon Komutanı Tekin Nemlioğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Cihan Ulukaya ve Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, şehidin annesi Zehra Aytekin ve baba Hasan Aytekin ile kardeşi Uğur Aytekin'e acı haberi verdiler. Şehidin baba evine Türk Bayrakları asılırken, annenin feryatları yürekleri dağladı. 112 ekiplerinin hazır bekletildiği şehidin baba evine gelenler ise gözyaşlarına boğuldu.Vali Mehmet Aktaş, Uzman Erbaş Umut Aytekin'in El Bab şehitlerinden bir tanesi olduğunu söyleyerek, " Karabük'ün evlatlarında biriydi. Umut Ayketin kardeşimiz bugünkü El Bab operasyonunda şehit düştü. Yarın İkindi namazından sonra şehidimizi defnedeceğiz. Milletimizin başı sağolsun" dedi.Zehra ve Hasan Aytekin çiftinin iki erkek evladından biri olan şehit Uzman Erbaş 1 yıllık uzman erbaş olarak görev yapıyordu.