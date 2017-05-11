11.05.2017 16:33:22

Karaahmetli'nin altyapısında geri sayım başladı

Yunusemre'nin Karaahmetli Mahallesindeki kanalizasyon çalışmalarını tamamlayan MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallenin içme suyu şebekesi yenilemesinde de sona geldi.

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Yunusemre'nin Karaahmetli Mahallesindeki kanalizasyon çalışmalarını tamamlayan MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallenin içme suyu şebekesi yenilemesinde de sona geldi.Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 95 Mahalle Projesi'nde hızlı adımlarla sona doğru ilerliyor. Yunusemre ilçesine bağlı Karaahmetli Mahallesinde 2 buçuk kilometrelik kanalizasyon çalışmalarını noktalayan MASKİ ekipleri, içme suyu çalışmalarının da sonuna geldi. MASKİ tarafından mahallenin 2 buçuk kilometre uzunluğundaki eski su şebekesi de tamamen yeni ve sağlıklı hale getiriliyor."Cengiz Başkanımız İzmir sınırına kadar hizmet getirdi"Karaahmetli Mahalle Muhtarı İsmail Gençay, "Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallemize kanalizasyon ve içme suyu çalışmasının yapılmasından çok memnunuz. Daha önce mahallemizde içme suyu hatları problemliydi. Kanalizasyonumuz hiç yoktu ve sokaklara akıyordu. Şu anda iyi bir altyapı yapılıyor. İçme suyu borularımız tertemiz oluyor. Üzerine de inşallah parke taşı da döşenerek hayırlısıyla mahallemizin kullanımına sunulacak. Mahallemiz için çok güzel ve iyi bir yatırım. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mahallemize verdikleri değer nedeniyle de çok memnunuz. Mahalle sakinleri de bu çalışmaları dört gözle bekliyordu. Cengiz Başkanımız Manisa'nın İzmir sınırındaki en son mahallesi olan Karaahmetli'ye hizmeti getirdi. Mahallemize yapılan çalışmalar nedeniyle çok çok teşekkür ediyorum. Biz bu zamana kadar böyle bir yatırım, böyle bir çalışma görmedik" dedi.