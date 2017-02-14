14.02.2017 11:04:03

Kara, hastane çalışanlarının sıkıntılarını dinledi

Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen Zonguldak İl Başkanı Mehmet Ali Kara beraberinde bazı sendika yöneticileri ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek çalışanların sıkıntılarını dinledi. Hastanede personel eksikliği yaşandığını bildiklerini dile getiren Kara, bu ihtiyacın giderilmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

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Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen Zonguldak İl Başkanı Mehmet Ali Kara beraberinde bazı sendika yöneticileri ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek çalışanların sıkıntılarını dinledi. Hastanede personel eksikliği yaşandığını bildiklerini dile getiren Kara, bu ihtiyacın giderilmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.Sağlık Sen Zonguldak İl Başkanı Mehmet Ali Kara, beraberinde bazı sendika yöneticileri ile birlikte Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Sağlık Sen Kdz. Ereğli Temsilcisi İbrahim Duvarcı ile birlikte hastanede ki servisleri gezen Kara çalışanlarla sohbet edip, taleplerini dinledi. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nin yeni bir hastane olması nedeniyle personel eksikliğinin bulunduğunu belirten Kara, bu ihtiyacın giderilmesi için hem Zonguldak'ta ki idareciler nezdinde hem de sendika genel merkezi düzeyinde çalışma yaptıklarını anlattı. Kara ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı değerlendirmede "Rutin bir şekilde sendikal çalışma ve çalışan arkadaşlarımızın sıkıntılarını dinlemek, onların ihtiyaçları noktasında istişare etmek için geldik. Yeni yapılan bu hastanede arkadaşlarımızın çalışmalarının yoğun olduğunu biliyoruz. Eleman sıkıntılarının fazla olduğunu biliyoruz. Bu sıkıntıların dillendirilmesi noktasında arkadaşlarımızla istişare ederek hangi alanlarda daha fazla sıkıntı varsa aciliyeti o alana yoğunlaştırarak bu konuyu gerek ilimizdeki idareciler ve gerekse Genel Başkan Vekilimiz Semih Durmuş'unda katkıları ile çözmeye çalışıyoruz. Mart ayı içerisinde yeni bir atama dönemi var. Bu atama dönemi öncesinde Zonguldak'ta ki tüm hastanelerimizin eksiklerini gidermek ve çalışanlarımızın sıkıntılarını dillendirerek eleman noktasında buralara katkı yapabilirsek faydalı olacağımızı düşünüyoruz. Arkadaşlarımızın çalışma koşulları had safhada. Almış oldukları ücretlerin düşük olduğunu düşünüyoruz. Döner sermayedeki aksaklıklar nedeniyle çalışanlarımız belirli dönemlerde 100-150 TL gibi eksik rakamlar alıyor. Güç duruma düşüyorlar. Emeğinin karşılığını alamayan bir sağlık çalışanı var. Ama çalışmaya gelince ailelerinden fedakarlık yaparak hizmet vermeye çalışıyorlar. 8. Ayda arkadaşlarımızın toplu sözleşme süreci başlayacak. Amacımız bu toplu sözleşmede sağlık çalışanların maddi kayıplarını bir nebzede olsun önlemek. Bizim her ay rutin ziyaretlerimiz oluyor. Bu günkü ziyaretimizde onlardan bir tanesi. Buradan çıkmış bir genel sekreterimiz var. Genel sekreterimiz ile de istişare ederek sorunları çözmeye çalışacağız" dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kdz. Ereğli Sağlık Sen Temsilcisi İbrahim Duvarcı, Sağlık Sen Zonguldak İl Başkanı Mehmet Ali Kara ve diğer yöneticilere teşekkür etti.