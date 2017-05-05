05.05.2017 20:03:34

Kara Harp Okulu darbe girişimi davasının ilk haftası tamamlandı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlere ilişkin aralarında sözleşmeli subay adaylarının da bulunduğu 164 kişinin yargılandığı davanın ilk haftasında 49 sanık savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Kara Harp Okulunda yaşanan eylemlere ilişkin aralarında sözleşmeli subay adaylarının da bulunduğu 164 kişinin yargılandığı davanın ilk haftası tamamlandı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya sanık, sanık yakınları ve avukatları katıldı.



Davanın öğleden sonraki bölümünde, sanıklardan Emrah Aydın, Emrah Ümitalan, Emre Çalışkan, Emre Yıldız, Engin Ümüştü, Cengiz Cihan, Abdullah Karahan ve Ahmet Kızıkoğlu savunmalarını tamamladı.

Böylece dört gün devam eden duruşmalarda, 49 sanığın savunması alındı.

Davanın bir sonraki duruşması, 8 Mayıs Pazartesi günü sanık ve avukatlarının savunmalarıyla devam edecek.

- İddianameden

İddianamede, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda subaylık eğitimi gören askeri öğrencilerin Genelkurmay Başkanlığı karargahına helikopterlerle nakledildiği belirtildi.

Sanıkların, "sivil halk katliamı yapmak için karargaha götürüldüğü ancak kursiyerlerin kullandığı eğitim tüfeklerine karargahtaki mühimmatların uymadığı" kaydedilen iddianamede, sanıklardan 37'sinin ByLock kullandığı, bir kısmının da anne, baba ya da kardeşlerinin bu programın kullanıcısı olduğu ifade edildi.

Sanıklardan 7'sinin Bank Asyada kendi, bir kısmının ise yakınları adına hesapları bulunduğu belirtilen iddianamede, bazı sanık yakınlarının kamudan ihraç edildiği kaydedildi.

İddianamede, sanıklardan 9'unun FETÖ'ye bağlı kurumlarda çalıştığı, kimi sanık yakınlarının da buralarda görev yaptığı bildirildi.

Sanıkların, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsin yanı sıra "terör faaliyeti çerçevesinde, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan cezalandırılmaları talep ediliyor.

