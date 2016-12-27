27.12.2016 11:01:01

Kara'dan Mehmet Akif'i anma mesajı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, milli şair Mehmet Akif ama haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

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Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, milli şair Mehmet Akif ama haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.Kara, Mehmet Akif Ersoy'un, fikir ve edebiyat dünyasının en güçlü kalemlerinden birisi olduğunu ifade ederek, " En zor şartların, çözülmenin ve umutsuzluğun hakim olduğu bir dönemde Milli Mücadele ruhunun canlanmasına ömrünü adamıştır. Fedakar bir dava adamı olan milli şairimiz Mehmet Akif, her zaman duygu, düşünce ve eylemleriyle ön saflarda yer almış gerçek bir aydındır. Mehmet Akif, en zor şartlarda ve pek çok kişinin ümitsiz olduğu bir ortamda milletini 'korkma' diye uyardı, zafere giden yolda halkımızı, askerimizi motive etti. Ümidini yitirmemesini sağladı.İstiklal Marşının şairi olarak Mehmet Akif 'in bir başka önemli özelliği de sarsılmaz bir iman ve dava adamı olduğu kadar tam bir erdem kahramanı olmasıdır. Türk Milletinin karakterini ve emsali görülmemiş bir kahramanlıkla ortaya koyduğu Kurtuluş Savaşı mücadelesini sonsuza kadar İstiklal Marşı'mızla buluşturan, bizlere armağan eden, bu ölümsüz destanı yazarak Türk Milletinin her ferdinin ebediyete kadar duygularına tercüman olan Mehmet Akif Ersoy'u bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor toprağı bol mekanı cennet olsun diyorum" ifadelerini kullandı.