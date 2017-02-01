01.02.2017 13:42:08

Kar yağışının etkili olduğu ilçelerde AFAD ve UMKE hayat kurtarmaya devam ediyor

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtar Ekipleri (UMKE), kar yağışının etkili olduğu bölgelerde hayat kurtarmaya devam ediyor.

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Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtar Ekipleri (UMKE), kar yağışının etkili olduğu bölgelerde hayat kurtarmaya devam ediyor.Kastamonu'da özellikle sahil ilçelerinde yaşanan yoğun kar yağışı sonucunda kapanan yollar nedeniyle köylerinde mahsur kalan hastalar, Kastamonu AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırılıyor. AFAD ve UMKE ekipleri, Doğanyurt ilçelerine bağlı Yassıkışla köyünde solunum yolları rahatsızlığı çeken 1 yaşındaki Veysel Demir, Ortaburun köyünde solunum yolları rahatsızlığı çeken 15 yasındaki Fatma Saybo, Denizgörülen köyünde Ekrem Cesur ve Akçabel köyünde Mustafa Kayacan'a müdahale etti. Köylerinde mahsur kalan hastaları tek tek evlerinden alan AFAD ve UMKE ekipleri, hastaları ambulansa kadar ulaştırdı. Paletli araç ile hastalara müdahale eden AFAD ve UMKE ekipleri, 24 saat esasına göre kendilerine gelen ihbarları değerlendirerek mahsur kalan hastaları hastaneye ulaştırıyor.Kurtarılan hastalar, İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.