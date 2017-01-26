26.01.2017 20:50:57

Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Nevşehir'de dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışının ardından sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.

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Nevşehir'de dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışının ardından sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.Nevşehir merkez Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde tırlar, kamyonlar ve bazı otomobillerin yağan kar yağışının ardından yolda kalması sonrasında trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda kalan araç sürücülerine diğer sürücüler yardım ederken mahalle sakinleri de yolda kalan araçları iterek yardımcı oldu. Bazı vatandaşlar da buzlanmadan dolayı yolda kalan tırlar için kömür külü getirerek çıkmalarında yardımcı olmaya çalıştı. Taşlıbel Mezarlığı önünde kalan araçların vatandaşların da yardımıyla yollarına devam etmesi sonrasında trafik normal seyrine döndü.