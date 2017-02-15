15.02.2017 21:25:09

Kar yağışı Bolu Dağı Tüneli'nde etkili oluyor

Düzce'de etkili olan kar yağışı D-100 Bolu Dağı geçişi ile D-655 karayolunda ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 Bolu Dağı geçişi ile D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı.

Bolu Dağı geçişinde bulunan Karanlıkdere, Bakacak, Kaynaşlı, Seymenler ile Batı Karadeniz bağlantı yolunun Kabalak, Hiciz rampası, Tepeköy ve Şifalı Su mevkilerinde yola zincirsiz çıktıkları için kara saplanan bazı araçlar, trafik ve karayolları ekiplerinin yardımı ile kurtarılmaya çalışılıyor.

Trafik ekipleri, Bolu Dağı çıkışında Kaynaşlı, D-655 karayolunda ise Boğaziçi mevkisinde ağır tonajlı ve zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor. Araçlar bölgede bulunan tır parklarına yönlendiriliyor. Bölgede ring halinde bulunan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve zincir bulundurmaları konusunda uyarıyor.

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