08.02.2017 12:41:36

Kar üzerinde muhlama keyfi

Rize'den başlayarak önce Kars'a, Ardahan ve ardından Artvin'e doğanın güzelliklerini görüntülemek için yola çıkan doğa fotoğrafçıları Artvin'in Şavşat İlçesi'nde bulunan 1800 rakımdaki Karagöl'de mola verdi.

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Rize'den başlayarak önce Kars'a, Ardahan ve ardından Artvin'e doğanın güzelliklerini görüntülemek için yola çıkan doğa fotoğrafçıları Artvin'in Şavşat İlçesi'nde bulunan 1800 rakımdaki Karagöl'de mola verdi.Yaklaşık 1 metre karın üzerinde yanlarında getirdikleri malzemelerle Rize'nin yöresel yemeği olan muhlama yapan grup, bölgede bol bol fotoğraf çekti. Rize Fotoğraf Sanatı Derneği (RİFSAD) Kurucu Başkanı ve FotoproF yöneticisi Emin Kanbur, Artvin doğa fotoğrafçıları için bulunmaz bir yer olduğunu söyledi.