12.01.2017 23:06:13

Kar altında yakalanan kapkaççı tutuklandı

Tekirdağ Malkara'da bir kişinin parasını kapkaç yöntemiyle alarak kaçan ve polis tarafından karın altında yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Tekirdağ Malkara'da bir kişinin parasını kapkaç yöntemiyle alarak kaçan ve polis tarafından karın altında yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.14 Kasım Caddesi üzerinde S.A. isimli kadının ATM'den çektiği parayı çalan kapkaççı, ara sokaklara kaçarak karın altına saklanmıştı. Kapkaççıyı gören iki gencin haber vermesi üzerine zanlı polis ekipleri tarafından yakalanmış ve paralar da sahibine teslim edilmişti.Emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı İ.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.