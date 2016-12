30.12.2016 15:31:49

Kaplan'dan yeni yıl mesajı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Salahattin Kaplan, 2017'de daha güçlü bir Türkiye için herkesin daha fazla fedakarlık yapması gerektiğini söyledi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Salahattin Kaplan, 2017'de daha güçlü bir Türkiye için herkesin daha fazla fedakarlık yapması gerektiğini söyledi.2016 Yılını değerlendiren ve 2017 ile ilgili beklentilerini açıklayan GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan, "Türkiye olarak, 2016 yılında darbecilere, faiz ve dolar lobisine, bölücülere ve insanlık düşmanlarına karşı başarılı bir mücadele verdik. Yeni hedefimiz her alanda daha güçlü bir Türkiye'dir. Bunun için de herkesin üzerine düşen fedakarlığı yapması gerekiyor" dedi."İhracat seferberliği başlatıyoruz"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli seferberlik çağrısını çok önemsediklerini dile getiren Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Kaplan,"Türkiye'nin her alanda milli seferberliğe ihtiyacı var. Biz halıcılar olarak üzerimize düşeni fazlası ile yapmaya hazırız. Halı üretim ve ihracatımızın katlanarak artması için her türlü fedakarlığı yapmaya, her türlü zorluğa göğüs germeye hazırız. Halı ihracatçıları olarak, yeni pazarlar bulabilmek ve dünyanın her köşesine daha fazla halı satabilmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ekonomisiyle, yaşam standartları ile demokrasisi ile daha güçlü bir Türkiye için, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek için herkesin yapacağı şeyler vardır. Biz halıcılar olarak ihracat seferberliği başlatıyoruz. Bu seferberlik tüm sektörlere yayılmalı, her sektör ihracatta adeta rekor kırmalıdır" şeklinde konuştu.'2017'de dünyaya barış gelsin'Başta halı ihracatçıları olmak üzere herkesin yeni yılını kutlayan GAHİB Başkanı Çıkmaz, "Öncelikle 2016 yılında ülkemizde ve dünyada yaşanan savaşların ve ölümlerin son bulmasını, mazlumların akan göz yaşlarının dinmesini diliyorum. Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Biz birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirirsek, daha fazla çalışır, daha fazla üretir ve daha fazla ihracat yaparsak, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne ve ekonomisi güçlü bir Türkiye'ye karşı yönelecek her türlü iç ve dış tehdidi kolayca etkisiz hale getiririz" diye konuştu.