10.02.2017 13:21:48

Kapkaça uğradı ne olduğunu anlamadı

Özellikle Anadolu yakasında değişik ilçelerde siyah bantla plakaların rakamlarını değiştirdikleri araçla kapkaç yaparak vatandaşların korkulu rüyası h

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Özellikle Anadolu yakasında değişik ilçelerde siyah bantla plakaların rakamlarını değiştirdikleri araçla kapkaç yaparak vatandaşların korkulu rüyası haline gelen kapkaç çetesi polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Kapkaç anında bir kadının yaşadığı şok güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.İstanbul'un Anadolu yakasında altı ilçede çok sayıda kapkaç olayı yaşanması üzerine polis alarma geçti. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kapkaç yaşanan yerlerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonrası kapkaç çetesinin siyah bantla plakasının rakamlarının değiştirdikleri araçla özellikle kadınların çantalarını kapkaç yaptığını belirledi. Araştırmayı derinleştiren Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeteyi kıskıvrak yakaladı. Yapılan inceleme sonrası şüphelilerin altı ilçede çok sayıda kapkaç olayına karıştığı belirlendi. Adliyeye çıkarılan zanlılardan O.A ., İ.A tutuklanırken, kadın zanlılar E.S ile F.K serbest bırakıldı.Kapkaç anı kameradaYaşanan kapkaç olayları ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Çekmeköy Aydınlar Mahallesi'nde yolda yürüyen bir kadına araçla yaklaşan kapkaççılar kadının çantasını hızla alıyor. Daha sonra olay yerinden uzaklaşırken, kadın kapkaça uğradığını ilk önce anlamıyor anlayınca da olduğu yerde donup kalıyor.(Cenk İşver/İHA)