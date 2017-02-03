03.02.2017 20:03:18

Kapısını kırdıkları bakkaldan 5 bin TL'lik sigara çaldılar

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesinde hırsızlar, kapısını kırarak girdikleri bakkaldan 5 bin TL tutarında sigara çalarak kaçtı.

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Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesinde hırsızlar, kapısını kırarak girdikleri bakkaldan 5 bin TL tutarında sigara çalarak kaçtı.Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesinde Vakkas Durgut'a ait bakkal dükkanı gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından soyuldu. Dükkanının soyulduğunu sabah fark eden Durgut, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, iş yerinin içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.