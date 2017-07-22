22.07.2017 16:19:56

Kapıkule'de 8 kilometrelik TIR kuyruğu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen TIR'lar 8 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan TIR kuyruğu 8 kilometreyi buldu.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 320 TIR, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.