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Kapıdan giren herkese her gün çorba ikramı
05.02.2017 15:10:05

Kapıdan giren herkese her gün çorba ikramı

Zeytinburnu Belediyesi Aşevinde yılın 12 ayı boyunca sıcak çorba ikramında bulunuluyor

Zeytinburnu Belediyesi Aşevinde yılın 12 ayı boyunca sıcak çorba ikramında bulunuluyor. Aşevi ayrıca ilçede maddi durumu olmayan ve sağlık sorunları sebebiyle yemek yapamayan 150 ailenin evlerine yemek servisi yapıyor.

Zeytinburnu Belediyesi Aşevi'nde yılın 12 ayı boyunca kapısından içeri giren herkese hiçbir ayrım yapılmadan, herhangi bir kayıt işlemi olmadan ücretsiz olarak sıcak çorba ikramında bulunuluyor. Kış aylarının gelmesiyle vatandaşlardan daha çok ilgi gören aşevi, sıcak çorbasıyla soğuk havalarda dışarıda olan vatandaşların içini ısıttı. Osmanlı çorbası, mercimek, düğün, yayla çorbası gibi 15 çeşit çorbanın yapıldığı aşevinde günde 3 bin kişilik çorba hazırlanarak vatandaşlara hizmet verildi. Aşevi birçok vatandaşın buluşmasıyla yakaladığı çeşitlilik sayesinde birbirini tanımayan insanların aynı sofrada bir araya gelmesini sağlıyor. Aşevi evsizlerin, mültecilerin, yolda kalan birçok vatandaşın umut kapısı olurken, yaşlı, durumu olmayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşları da unutmadı. İlçede oturan vatandaşların Zeytinburnu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne yaptığı başvurular sonucu belirlenen 150 ailenin evine 4 çeşitten oluşan ve ailenin kişi sayısına göre hazırlanan yemekler götürüldü.

Evlere servis yapılırken, ailenin sağlık durumu dikkate alınıp buna uygun olan yemekler seçildi. İlçedeki 13 mahallede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere hizmet veren iki ekip her gün sabah 8.30'da yola çıkarak öğlen saatlerine kadar yemekleri vatandaşların evlerine ulaştırmaya çalıştı.

Çok sayıda vatandaşın sıcak çorbasını yudumladığı aşevinde 15 günde bir dezenfekte çalışmaları yapılarak hijyen içinde hizmet vermesi sağlandı. Aşevine gelerek çorbasını içen vatandaşın ardından tabağı ve kaşığı titiz bir şekilde makinelerde yıkanıyor. Aşevi çalışanları ise vatandaşlara servis yaparken galoş, bone, eldiven ve önlüklerini giymeye dikkat ediyor.

"SADECE KENDİ HALKIMIZA HİZMET VERMİYORUZ"

Günlük 3 bin kişiye hizmet verdiklerini dile getiren Zeytinburnu Belediyesi Aşevi Müdürü Muhammet Güneş, "Toplam 450 kişi ihtiyaç sahibi vatandaşımıza günlük 4 çeşit yemeğimizden gönderiyoruz. 365 gün boyunca hizmetimize devam ediyoruz. Salondaki hizmetimiz 15 çeşit çorba ile sınırlıdır, vatandaşımızın damak tadına hitap eden çorbalar yapılıyor. Küçük, orta ve büyük olmak üzere kişi sayısına göre sınıflandırılmış sefer taslarımız var. Vatandaşlara aylık olarak çorbaların isimlerini yazdığımız anket yaparak bunlardan memnun olup olmadıklarını soruyoruz. Anketler neticesinde çorbaları değiştiriyoruz. Aşevinde sadece kendi halkımıza hizmet vermiyoruz. Afgan, Kırgız, Özbek, Suriyeli gibi memleketinden göç etmiş her kesime hizmet veriyoruz" diye konuştu.

"365 GÜN BOYUNCA BURASI HİZMET VERMEKTE"

Dışarıda yattığını ve yemek ihtiyacını aşevinden giderdiğini belirten Ertan Aydoğdu, "Buraya çorba içmek için geliyorum. Belediye başkanımız Murat Aydın'a teşekkür ederim, 365 gün boyunca burası hizmet vermekte. Soğuk kış gününde buraya geliyoruz çorbamızı içiyoruz" ifadelerinde bulundu.

"SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE BU SICAK ÇORBALARIMIZ ÇOK GÜZEL OLUYOR"

İş aralarında eve gidip yemek yemeye vakit bulamadığını söyleyen Reyhan Yılmaz, "Karnımızı doyurmak için buraya geldik. Evim yüksek katta olduğu için çıkamıyorum kalp rahatsızlığım var. Bu yüzden ben de buraya karnımı doyurmaya geldim. Bu soğuk kış günlerinde bu sıcak çorbalarımız çok güzel oluyor" şeklinde konuştu.

"YAPILAN HİZMETTEN ÇOK MEMNUNUM"

Evinde yemek hizmeti alan ve bu hizmetinin çok yerinde bir uygulama olduğunu ifade eden Yıldız Fatma Karahasan, "Yapılan hizmetten çok memnunum. Bu hizmetin herkese gitmesini istiyorum. Zeytinburnu Belediye Başkanımız Murat Aydın'a teşekkür ederim" dedi.

Zeytinburnu Belediyesi Aşevi, çorba ikramı ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek servisinin yanı sıra yakınlarını kaybeden vatandaşlar içinde hizmet vererek insanlara manevi destek sağlıyor. 3 aşçı, 4 servis elemanı ve hizmetli personelleriyle birlikte 16 kişinin görev yaptığı aşevi, haftanın yedi günü sabah 10.30'dan öğlen 15.00'e kadar verdiği sıcak çorba hizmetiyle vatandaşların içini ısıtıyor.

(Harun Basat-Hasibe Karadağ / İHA)

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