21.07.2017 15:27:38

Kapanan şirket sayısı bini aştı

Haziran ayında kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 28'lik artış kaydederek bin 16 adet oldu. Aynı ay açılan şirket sayısında da düşüş yaşandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket rakamlarını açıkladı.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, aynı ayda kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 3,35, kooperatif sayısı yüzde 5,43, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,28 azaldı.

Mayıs'ta 792 şirket kapanırken, haziranda bu oran bin 16'ya yükseldi. Haziranda kurulan şirket sayısı ise bir önceki aya göre 166 adetlik azalmayla 5 bin 952 olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 28,28, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,82 kapanan kooperatif sayısı yüzde 39,13 oranında arttı.

2017 yılı Haziran ayında, 2016 yılı Haziran ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 8,49, kurulan kooperatif sayısında yüzde 2,35 artış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 1,03 oranında azalış oldu

2017 yılı Haziran ayında kapanan şirket sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 29,26 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,36 kapanan kooperatif sayısı yüzde 4,35 oranında arttı.

2017 yılının ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 1,31 oranında azalma olurken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 6,74 gerçek kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 10,03 oranında arttı.

Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı yüzde 11,03 oranında artış olurken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 15,23 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,01 oranında azaldı."