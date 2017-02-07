07.02.2017 10:48:30

Kapanan ellerine 5 yıl sonra kavuştu

Diyarbakırlı kelebek hastası Mehmet Kaçmaz'ın iki eli, 5 yıl önce hastalığı nedeni ile tamamen kapandı. Elleri kapandıktan sonra ihtiyaçlarını karşılayamayan Kaçmaz'ın sağ eli, düzenlenen operasyonla tekrar açıldı. 6 ay sonra ikinci kez bıçak altına girecek olan Kaçmaz'ın en büyük hayali, araba kullanabilmek.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Diyarbakırlı kelebek hastası Mehmet Kaçmaz'ın iki eli, 5 yıl önce hastalığı nedeni ile tamamen kapandı. Elleri kapandıktan sonra ihtiyaçlarını karşılayamayan Kaçmaz'ın sağ eli, düzenlenen operasyonla tekrar açıldı. 6 ay sonra ikinci kez bıçak altına girecek olan Kaçmaz'ın en büyük hayali, araba kullanabilmek.Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Güney köyünde ikamet eden Mehmet Kaçmaz, halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen epidermis bullosa hastalığı ile dünyaya geldi. Daha çok akraba evliliği sonucu genetik bir hastalık olarak ortaya çıkan ve günümüz şartlarında tedavisi olmayan hastalık nedeni ile oldukça zor zamanlar geçiren 21 yaşındaki Mehmet Kaçmaz, yaklaşık 5 yıl öncesine kadar da kullanabildiği elleri ile hayatını idame ettirebildi. 5 yıl önce hastalığın bir sonucu olarak iki eli de yavaş yavaş kapanan Kaçmaz, bir süre sonra kendi ihtiyaçlarını giderememeye başladı. Vücudundaki yaralar nedeni ile okula da gidemeyen Kaçmaz, yaşadığı onca zorluğa rağmen yılmayarak kendini geliştirdi.Anne ve babasının yardımı olmadan hiçbir işini tek başına yapamayan Kaçmaz'ın yardımına Kelebeklerin Rüyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır yetişti. Çalışır'ın girişimi ile Diyarbakır Dicle Üniversitesi ortopedi bölümüne getirilen Kaçmaz'ın sağ eli, burada geçirdiği başarılı operasyonun ardından tekrar açıldı."En büyük hayalim araba kullanabilmek"Hastalığı ve geçirdiği zor günlerle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mehmet Kaçmaz, epidermis bullosa hastası olduğunu, bu hastalığın sonradan değil doğuştan geldiğini söyledi. Kaçmaz, "Geçmişten beri zorluk çekiyorum ama son beş yılda bu zorluklar daha fazla arttı. Son beş yılda iki elimi de kullanamaz hale geldim. Bu nedenle ameliyat oldum. İlk zamanlarda ihtiyaçlarımı karşılayabiliyordum, kendime yemek bile hazırlayabiliyordum. Ellerim son beş yılda yavaş yavaş kapanmaya başladı. Vücut direncimin de düşmesi ile birlikte eskiden 2 kilometreye kadar yürüyebiliyordum, zamanla yüz metreyi yürüyemez hale geldim. Ayaklarımın altında baloncuk çıkmaya başladı, daha sonra ellerim hızlı bir şekilde kapanmaya başladı. Şenay hanımın vesilesi ile ameliyat oldum, inşallah bundan sonra ellerimi kullanabilirim. Hastalığım nedeni ile okula da gidemedim hiç. Bir ara açıköğretim okumaya karar verdim, bu sefer de kapandığı için kalem tutabilmeye cesaret edemedim. Bu yaştan sonra okula gidebilir miyim bilmiyorum ama evde eğitim gibi şartlar olursa çok istiyorum okumak. En büyük hayalim araba kullanmak. Okumak, kendi kabuğumun dışına çıkmak istiyorum. Kendimi geliştirdim ama okumayı çok istedim, ellerim hep engel oluyordu. İnşallah ellerim açılınca bu alanda daha da ilerleyeceğim inşallah" dedi.