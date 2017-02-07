SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Kapanan ellerine 5 yıl sonra kavuştu
07.02.2017 10:48:30

Kapanan ellerine 5 yıl sonra kavuştu

Diyarbakırlı kelebek hastası Mehmet Kaçmaz'ın iki eli, 5 yıl önce hastalığı nedeni ile tamamen kapandı. Elleri kapandıktan sonra ihtiyaçlarını karşılayamayan Kaçmaz'ın sağ eli, düzenlenen operasyonla tekrar açıldı. 6 ay sonra ikinci kez bıçak altına girecek olan Kaçmaz'ın en büyük hayali, araba kullanabilmek.

Diyarbakırlı kelebek hastası Mehmet Kaçmaz'ın iki eli, 5 yıl önce hastalığı nedeni ile tamamen kapandı. Elleri kapandıktan sonra ihtiyaçlarını karşılayamayan Kaçmaz'ın sağ eli, düzenlenen operasyonla tekrar açıldı. 6 ay sonra ikinci kez bıçak altına girecek olan Kaçmaz'ın en büyük hayali, araba kullanabilmek.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Güney köyünde ikamet eden Mehmet Kaçmaz, halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen epidermis bullosa hastalığı ile dünyaya geldi. Daha çok akraba evliliği sonucu genetik bir hastalık olarak ortaya çıkan ve günümüz şartlarında tedavisi olmayan hastalık nedeni ile oldukça zor zamanlar geçiren 21 yaşındaki Mehmet Kaçmaz, yaklaşık 5 yıl öncesine kadar da kullanabildiği elleri ile hayatını idame ettirebildi. 5 yıl önce hastalığın bir sonucu olarak iki eli de yavaş yavaş kapanan Kaçmaz, bir süre sonra kendi ihtiyaçlarını giderememeye başladı. Vücudundaki yaralar nedeni ile okula da gidemeyen Kaçmaz, yaşadığı onca zorluğa rağmen yılmayarak kendini geliştirdi.

Anne ve babasının yardımı olmadan hiçbir işini tek başına yapamayan Kaçmaz'ın yardımına Kelebeklerin Rüyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır yetişti. Çalışır'ın girişimi ile Diyarbakır Dicle Üniversitesi ortopedi bölümüne getirilen Kaçmaz'ın sağ eli, burada geçirdiği başarılı operasyonun ardından tekrar açıldı.

"En büyük hayalim araba kullanabilmek"

Hastalığı ve geçirdiği zor günlerle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mehmet Kaçmaz, epidermis bullosa hastası olduğunu, bu hastalığın sonradan değil doğuştan geldiğini söyledi. Kaçmaz, "Geçmişten beri zorluk çekiyorum ama son beş yılda bu zorluklar daha fazla arttı. Son beş yılda iki elimi de kullanamaz hale geldim. Bu nedenle ameliyat oldum. İlk zamanlarda ihtiyaçlarımı karşılayabiliyordum, kendime yemek bile hazırlayabiliyordum. Ellerim son beş yılda yavaş yavaş kapanmaya başladı. Vücut direncimin de düşmesi ile birlikte eskiden 2 kilometreye kadar yürüyebiliyordum, zamanla yüz metreyi yürüyemez hale geldim. Ayaklarımın altında baloncuk çıkmaya başladı, daha sonra ellerim hızlı bir şekilde kapanmaya başladı. Şenay hanımın vesilesi ile ameliyat oldum, inşallah bundan sonra ellerimi kullanabilirim. Hastalığım nedeni ile okula da gidemedim hiç. Bir ara açıköğretim okumaya karar verdim, bu sefer de kapandığı için kalem tutabilmeye cesaret edemedim. Bu yaştan sonra okula gidebilir miyim bilmiyorum ama evde eğitim gibi şartlar olursa çok istiyorum okumak. En büyük hayalim araba kullanmak. Okumak, kendi kabuğumun dışına çıkmak istiyorum. Kendimi geliştirdim ama okumayı çok istedim, ellerim hep engel oluyordu. İnşallah ellerim açılınca bu alanda daha da ilerleyeceğim inşallah" dedi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

FETÖ operasyonunda 10 kişi tutuklandı
FETÖ operasyonunda 10 kişi tutuklandı
Bolu’da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda by lock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 17 kişiden 10’u tutuklanarak ceza evine gönderildi.
07.02.2017 10:56:41
Volkan Demirel hakkında soruşturma başlatıldı
Volkan Demirel hakkında soruşturma başlatıldı
Fenerbahçe taraftarlarına hakaret içerikli tezahürat yaptırdığı iddiasıyla Volkan Demirel hakkında resmen soruşturma başlattı.
07.02.2017 10:55:17
AB ve ABD'li yetkililer bir araya gelecek
AB ve ABD'li yetkililer bir araya gelecek
AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, bu hafta Washington'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn ile Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner ile görüşecek.
07.02.2017 10:44:56
Antalya'daki FETÖ soruşturmasında 7 tutuklama
Antalya'daki FETÖ soruşturmasında 7 tutuklama
Antalya'da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.
07.02.2017 10:41:51
Mardin'de mezarlıkta mühimmat ele geçirildi
Mardin'de mezarlıkta mühimmat ele geçirildi
Nusaybin'de, Hacılar Mezarlığı'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.
07.02.2017 10:38:07
Van'da PKK'lı 2 kişi tutuklandı
Van'da PKK'lı 2 kişi tutuklandı
Van'da PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.
07.02.2017 10:36:36
Depremzedeler geceyi ayakta geçirdi
Depremzedeler geceyi ayakta geçirdi
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarı köyde evleri yıkılan vatandaşlar, geceyi kurulan çadırkentte geçirdi.
07.02.2017 10:31:54
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'MİT ajanları ByLock şifresini kırmak için Litvanya'daki server binasında operasyon yaptı'
'MİT ajanları ByLock şifresini kırmak için Litvanya'daki server binasında operasyon yaptı'
''Sosyal medyadaki yumurta kafa hesaplar bir hazırlığın göstergesi!''
''Sosyal medyadaki yumurta kafa hesaplar bir hazırlığın göstergesi!''
HAMAS'tan İsrail saldırılarına dair açıklama
HAMAS'tan İsrail saldırılarına dair açıklama
İsrail, Gazze'yi bombalıyor
İsrail, Gazze'yi bombalıyor
Erdoğan'ın elindeki son anket
Erdoğan'ın elindeki son anket
Saadet Partisi Genel Başkanı'ndan referandum tepkisi
Saadet Partisi Genel Başkanı'ndan referandum tepkisi
Kırgızistan FETÖ okulları için kararını verdi
Kırgızistan FETÖ okulları için kararını verdi
'El Bab kuşatıldı' iddialarına açıklama
'El Bab kuşatıldı' iddialarına açıklama
Deniz Zeyrek: Berlin, Ankara'nın istediği YPG görüntülerini vermiyor mu?
Deniz Zeyrek: Berlin, Ankara'nın istediği YPG görüntülerini vermiyor mu?
Duterte vatandaşlarını 'cehenneme' davet etti
Duterte vatandaşlarını 'cehenneme' davet etti
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları