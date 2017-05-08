08.05.2017 17:19:16

Kapalıçarşı'da altın

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 140,30 140,50 140,50 140,70 Cumhuriyet Ata Lira 925,00 940,00 926,00 943,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 128,00 132,00 128,00 132,00 Lira(Tam) Ziynet 903,00 922,00 905,00 923,00 Yarım Ziynet 452,00 462,00 452,00 462,00 Çeyrek Ziynet 226,00 231,00 226,00 231,00

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 artışla 140,70 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 231,00 lira, Cumhuriyet altını 943,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,14 yükselişle 140,70 liradan işlem gördü.İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: