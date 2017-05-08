Kapalıçarşı'da altın

08.05.2017 17:19:16
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 231,00 lira, Cumhuriyet altını 943,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,14 yükselişle 140,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
Kapalıçarşı'da altınKapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 artışla 140,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 231,00 lira, Cumhuriyet altını 943,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,14 yükselişle 140,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|140,30
|140,50
|140,50
|140,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|925,00
|940,00
|926,00
|943,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|128,00
|132,00
|128,00
|132,00
|Lira(Tam) Ziynet
|903,00
|922,00
|905,00
|923,00
|Yarım Ziynet
|452,00
|462,00
|452,00
|462,00
|Çeyrek Ziynet
|226,00
|231,00
|226,00
|231,00