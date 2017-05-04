Kapalıçarşı'da altın

04.05.2017 17:40:46
Kapalıçarşı'da altınKapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,91 azalışla 140,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 231,00 lira, Cumhuriyet altını 942,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,91 azalışla 140,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|141,80
|142,00
|140,50
|140,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|934,00
|950,00
|925,00
|942,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|129,00
|133,00
|128,00
|132,00
|Lira(Tam) Ziynet
|913,00
|932,00
|905,00
|923,00
|Yarım Ziynet
|456,00
|466,00
|452,00
|462,00
|Çeyrek Ziynet
|228,00
|233,00
|226,00
|231,00