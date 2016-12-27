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Kapadokya'nın genç sesleri Türk Halk müziği ses yarışması yapıldı
27.12.2016 10:58:34

Kapadokya'nın genç sesleri Türk Halk müziği ses yarışması yapıldı

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, 2016 yılı Genç-Des programı kapsamında destek alan 'Kapadokya'nın Genç Sesleri Türk Halk Müziği Ses Yarışması' sona erdi. 196 gencin başvuru yaptığı yarışmada 17 genç finale kaldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, 2016 yılı Genç-Des programı kapsamında destek alan "Kapadokya'nın Genç Sesleri Türk Halk Müziği Ses Yarışması" sona erdi. 196 gencin başvuru yaptığı yarışmada 17 genç finale kaldı.

Nevşehir merkez ve ilçelerinden katılım yapan adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı THM Seçici Kurul Üyelerinden oluşan 4 kişilik bir jüri tarafından puanlamaya tabi tutuldu. Öğretim Görevlisi Semih Ertan, Öğretim Görevlisi Ramazan İnal, Yöre Sanatçısı Yılmaz Üç Höyük ve THM Araştırmacısı Yusuf Gündoğdu'dan oluşan jüri, 15-16-17 Aralık tarihlerinde Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde toplandı. Değerlendirmeler sonucunda 90 puanın üzerinde puan alan 17 aday finale kaldı.

Vatandaşlarımıza açık olarak gerçekleştirilmesi planlanan final programı, ülkemizde yaşanan acı olaylar nedeniyle iptal edildi. Final gecesi, 24 Aralık 2016 Cumartesi saat 19:00' da Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde vatandaşlarımıza kapalı olarak ve sadece jüri karşısında yapılarak yarışma tamamlandı.

TRT Ankara Radyosu Koro Şefi ve Ses Sanatçısı Mustafa Acar, Araştırmacı Yazar ve Otantik Derneği Başkanı Ali Çavaz, TRT Ses Sanatçısı Gamze Tüzen, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sibel Dündar, Yöre Sanatçısı, Yılmaz Üç Höyük, Yöre Sanatçısı Erkan Kapıcıoğlu, Müzik Öğretmeni Ramazan İnal ve Müzik Öğretmeni Gizem Çavuş' dan oluşan jüri üyeleri karşısında yarışmacılar performans sergiledi.

Yarışmanın sonuç değerlendirmesi, Değerlendirme Kurulu Başkanı-Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar Dairesi Şube Müdürü Erol Hacıbekiroğlu ve Değerlendirme Kurulu Üyesi Yöre Sanatçısı Turan Öngül tarafından yapıldı. Program Berran Dibekoğlu tarafından sunuldu.

Yapılan kura çekimi sonucuna göre sahne alan yarışmacılar jüriden büyük beğeni aldı. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan Burcu Günden birinci olarak 10 bin TL para ödülü kazandı. Yarışmada ikinci olan Hakan Çidem 7 bin 500 TL ve üçüncü olan Ercan Özalp 5 bin TL para ödülü kazandı.

Edanur Kara, Emre Filhak ve Vedat Baraz ise bin TL'lik mansiyon ödüllerini almaya hak kazandı. Yarışma sonunda tüm finalistlere katılım belgesi verilirken, derece alan solistlere ayrıca başarı belgesi takdim edildi. Yarışmacılara ödül ve belgeleri, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya tarafından verildi.
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