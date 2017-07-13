13.07.2017 16:02:37

KAP'a bildirildi: İşte bonservis bedeli

Beşiktaş, Marcelo'nun transferini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi. Transfer bedeli, 7 milyon Avro garanti, 500 bin Avro performansa dayalı olmak üzere toplamda 7 milyon 500 bin Avro olarak açıklandı.

Siyah beyazlı kulüp tarafından KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Marcelo Antonio Guedes Filho'nun transferi konusunda Olympique Lyonnais kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Sözleşme fesih bedeli olarak Olympique Lyonnais kulübü tarafından şirketimize 7 milyon Avro garanti, 500 bin Avro performansa dayalı olmak üzere toplamda 7 milyon 500 bin Avro ödenecektir. Oyuncunun Dayanışma Katkı Payları da Olympique Lyonnais kulübü tarafından karşılanacaktır" denildi.