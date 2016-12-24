24.12.2016 18:59:29

'Kanunları Meclis çıkaracak, başkan kanunları uygulayacak'

Şükrü Karatepe 'Kanunları Meclis çıkaracak, başkan kanunları uygulayacak' dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe Kayseri'de Kadir Kas Kongre Merkezi'de Tüketiciler Birliğince düzenlenen "Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konulu konferansa katılarak konuşma yaptı.



KUVVETLER AYRILIĞI

Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin açıklamalar yapan Karatepe, şunları söyledi:

"Meclis seçilecek, kanun yapacak. Başkan seçilecek yürütme yapacak. Böyle bir kuvvetler ayrılığı ortaya çıkmış bulunuyor. Aynı gün seçim yapılacak. Aynı gün sandık başına gideceğiz, seçim dönemi 5 yıla çıkarılıyor. Aynı gün iki sandık konulacak, birinden başkanı seçeceğiz o yürütmeyi yapacak, diğerinden de Meclisi seçeceğiz o da kanunları çıkaracak. Kanunları Meclis çıkaracak, başkan kanunları uygulayacak. Buna göre ayarlanıyor. Pratik bir sistem. Bu sistemin hükümet çıkaramama gibi bir ihtimali yok. Bu sistemde koalisyon yok, sağlam, güçlü, istikrarlı bir hükumet her zaman oluyor."







TÜRKİYE BİR RİSK ALTINDA

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin ardından parlamenter sistemde iki başlılığın ortaya çıktığına değinen Karatepe, "Halkın seçtiği geniş yetkilere sahip Cumhurbaşkanı büyük bir güç, birinci baş. Halkın seçtiği, bütün yürütmeye sahip ve sorumlu Başbakan ve Bakanlar Kurulu büyük bir güç. İkinci büyük güç. İkisi de 'ıh' dedi mi o gün sistem kilitlenir, yapılacak hiçbir şey yoktur. Durum böyledir ve böyle bir risk altında Türkiye" dedi.

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