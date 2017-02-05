05.02.2017 10:03:57

Kanserle savaşta psikolojik mücadelenin önemi

Uzmanlar, kanserle mücadelede psikolojik sorunun iyileşme safhasında çok önemli olduğunu söyledi.

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Uzmanlar, kanserle mücadelede psikolojik sorunun iyileşme safhasında çok önemli olduğunu söyledi.Kanserin birçok insan hayatını derinden etkileyen ciddi bir hastalık olduğunu ifade eden uzmanlar, bedendeki bir sıkıntının ruhta da derinden etkileri olduğunu söyledi. Bu sebeple kanser teşhisi almak bir kişi için kolay olmamakla birlikte psikolojik açıdan sıkıntılar oluşturduğunu ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Uzman Psikolog Gözde Nilüfer, "Her kişi kanser olduğunu öğrendiğinde farklı tepkiler verse de belli ortak duyguların bu süreçte yaşanması son derece doğaldır. Örneğin, hasta teşhisini ilk öğrendiğinde durumu kabul etmek istemeyebilir ve bir şok evresi yaşaması olağandır. Bu süreçte kişi kendisine, çevresine öfke duyabilir ve zaman zaman 'Neden ben?' diye sorup acı çekebilir. Ayrıca kişi bir depresyon süreci yaşayabilir ve kendisini insanlardan soyutlama yolunu seçebilir. Bu süreçler yaşandıktan sonra hasta artık bir kabullenme sürecine girer ve hastalığıyla beraber oluşan yeni yaşam tarzına ve şartlarına uyum sağlar. Tüm bu duygusal tepkiler anormal bir duruma verilen normal tepkilerdir. Ancak bu tepkilerde hastaların kişisel deneyimleri, yaşam biçimleri, değerleri, inançları ve ihtiyaçları büyük bir rol oynar. Dolayısıyla bu tepkilerin yoğunluğu, süresi ve etkileri kişinin hastalıkla mücadelesindeki duygusal ve davranışsal tepkileri, baş etme yollarını, psikolojik durumunu ve yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir" dedi.Bazı hastaların durumu kabul etmesi ve uyum sağlaması diğer insanlara göre daha uzun zaman alabilmekte olduğunu belirten Nilüfer, "Hayat biçiminin değişmesi, tedavi sürecinde yaşanan sıkıntılar, beden bütünlüğünün bozulması, ölüm korkusu gibi durumlar hastayı derinden sarsmaktadır. Bu da hem tedavi sürecine hem de bireyin ruhsal sağlığına zarar verici etkiler oluşturur. Bu kişilerde depresyon, kaygı bozuklukları, umutsuzluk gibi durumlar sıklıkla gözlenebilir. Bunun için kanser hastaları için fiziksel tedavinin yanında psikolojik desteğin verilmesi büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.Bu süreçte en önemli noktalardan biri yaşanan duyguları kabul etmek ve ifade etmek olduğuna dikkat çeken Nilüfer, "Duyguları bastırmak yerine, sizi anlayan birileriyle konuşun. Çok kaygılandığınızı ve öfkelendiğinizi düşündüğünüzde rahatlatıcı egzersizler yapın. Sizi rahatlatan bir yeri hayal etmek ya da derin ve doğru bir nefes almak bu egzersizlerdendir ve sizi o anki duygu yoğunluğundan uzaklaştırır. Bir insanın sürekli olumlu düşünebilmesi, keyifli olması pek mümkün değildir. Aksi halde bir de bunun suçluluğunu taşımayın. Şu da unutulmamalıdır ki, psikolojik mücadelede tek bir yol yoktur. Ancak temel amaç, hastalıkla yüzleşmek, olasılıkları algılamak, umutlu olmak ve mücadeleye sıkı sıkı sarılmaktır" şeklinde konuştu.