27.02.2017 15:53:59

Kanser hastası inşaat işçisi, yardım istedi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde prostat ve bağırsak kanseri teşhisi konuşan 6 torun 5 çocuk babası inşaat işçisi Musa Ateş (55) tedavi olabilmek için destek bekliyor.

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde prostat ve bağırsak kanseri teşhisi konuşan 6 torun 5 çocuk babası inşaat işçisi Musa Ateş (55) tedavi olabilmek için destek bekliyor.İlçe merkezinde yaşayan 6 torun sahibi Musa Ateş 2 yıl önce prostat kanseri teşhisiyle konulmasını ardından Ankara'da ameliyat oldu. Hastalığını ilerlemesini ardından kanser hastalığı, kalın bağırsağına sıçradı. Bir böbreği alınan Ateş, maddi imkansızlıklardan dolayı tedavini yaptırmadığı ve günden güne hastalığını ilerlediğini söyledi. Ekonomik açıdan çok zor günler geçirdiğini ifade eden Ateş şöyle devam etti:"İnşaatlarda çalışarak geçimi sağlıyordum. 2015 yılında rahatsızlanarak hastaneye gittim. Bana prostatta kist olduğunu ameliyat olmamı söylediler. Ameliyat olduktan sonra bir türlü düzelemedim. Kist kalın bağırsağa sıçramış beni Ankara'ya sevk ettiler. Orada da 4 kez kapalı ameliyat oldum. Ondan sonra büyük ameliyat daha yaptılar. Çalışamadım bankadan kredi çekmiştim. Tedavimde yarım kaldım. Sigortam da yoktu. Bu hastalık zengin hastalığı paran varsa hastalığın bir şekilde tedavi edebiliyorsun. Devletimizden, vatandaşlarımızdan yardım bekliyorum" diye konuştu.