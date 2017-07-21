21.07.2017 09:22:16

Kandilli'den Ege'deki depreme ilişkin açıklama!

Kandilli Rasathanesi'nden Ege'yi sallayan depremle ilgili açıklama geldi.

Açıklamada deprem sonrası tsunami gözlemlendiği belirtildi.



Kandilli'den yapılan açıklama şöyle:

Bodrum deniz seviyesi istasyonunda 10 cm tsunami dalgası ölçülmüştür. Bodrum ve civarı kıyı bölgelerimizde tsunami gözlenmiştir. Bu depremin bu andan sonra mevcut gözlenen ve ölçümlenen değerlerden daha yüksek bir dalgaya neden olması beklenmemektedir.