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Kandil Derneği'nden İsrailli Bakan'a cevap
27.12.2016 13:06:57

Kandil Derneği'nden İsrailli Bakan'a cevap

Kandil Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği İsrail yönetimi tarafından Filistin'de, özellikle Kudüs'ye yaptığı yardımların ve faaliyetlerin yasaklanması hakkında basın açıklaması yayımladı.

Faaliyetlerine, kuruluşumuzdan bugüne “insan odaklı” yaklaşan Kandil Kalkınma ve Yardımlaşma Derneğimiz (Kudüs Kandilleri) özellikle Kudüs ve Kudüslülerin acil ihtiyaç duyduğu kalıcı projelerin hayata geçirilmesine öncülük yapmaktadır. Biz Dernek olarak, çalışmalarımızı sadece tüzüğümüzde yer alan ilke ve kriterler üzerinden yürütmekteyiz. Kudüs'teki eğitim kurumları, ticaret ve sanayi odası ve diğer çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla hep aynı mesafemizi koruduk. Dernek olarak sadece kendi yardım ve projelerimizi önceledik ve hizmetlerimizin uygulanmasına odaklandık.

14.12.2016 Çarşamba günü İsrail merkezli basında derneğimizle ilgili iftira boyutunda olan, haddini aşan, kasıtlı ve çelişkili haberler yayınlanmıştır. Adeta iftira kampanyasına dönüştürülen bu asılsız haberler, derneğimizin yaptığı yardımlara ve sürdürülebilir projelerine de darbe vurmak amacındadır. Özellikle de Kudüs'teki tüm çalışmalarımızı etkisiz hale getirmeyi hedeflemiştir.

2011 yılında kurulan ve yaklaşık 6 yıldır hem Türkiye'de hem de Filistin'de çalışmalarını yürüten Derneğimiz, özellikle Kudüs'te eğitim, ekonomi, sağlık ve sosyal alanlarda yüzlerce projeyi hayata geçirmiştir. İsrail Yönetimi basına verdiği açıklamasında, bize resmen ve açıkça iftirada bulunmuştur. Derneğimizin herhangi parti, grup, mezhep, cemaat veya örgüt ile hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen, varmış gibi gösterilerek kamuoyunu yanlış bilgilendirmiştir.

Derneğimizin merkezi İstanbul'da olup, uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. Kudüs'te herhangi bir şubemiz ya da temsilciliğimiz ise bulunmamaktadır. Kandil Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği'nin (Kudüs Kandilleri) tüm Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve hiçbir yasadışı örgütlerle de bağlantıları bulunmamaktadır.

Özellikle iftira içerikli bahse konu haberde yer alan İsrailli Bakanın açıklamasında “Kudüs Kandilleri Derneği'nin yönetimi ve çalışanlarının bir takım uluslararası gruplarla ilintili olduğu” yalanını açıkça ifade etmiştir. Bu açıklamalar, tamamen suni gündem oluşturmanın yanısıra, derneğimizce yürütülen projelerimizi ve faaliyetlerimizi durdurma amaçlıdır.

Türkiye ve Kudüs'te yapılan tüm çalışmalarımız kanunlar çerçevesine yürütülmüş olup, hukuka aykırı hiçbir faaliyetimiz de olmamıştır. Kudüs'te yapılan bütün faaliyetlerimiz, İsrail Yönetimi'nin ve kurumlarının bilgisi dahilindedir. İsrail basınında çıkan asılsız, mesnetsiz ve iftira içerikli haberlerin gerçeklerle alakası yoktur.

İsrailli Bakan Avigdor Liberman'ın Derneğimizi hedef gösteren ve iftira içerikli açıklamalarını asla kabul etmediğimiz gibi, İsrail Yönetimi'nin bu çıkışını Kudüs halkına yaptığı zulüm ve uyguladığı ambargonun yeni bir halkası olarak görmekteyiz. İsrail Yönetimi'nin ilgili “yasaklama kararı” ise, bizim için yok hükmündedir.

Kandil Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği (Kudüs Kandilleri) olarak; kurulduğumuz ilk gün gibi aynı şevk ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Halen yaptığımız yardımlar ve projelerimiz sürmektedir. Biz dernek olarak; her zaman Filistin halkının yanında olduk ve bundan sonrada onların yanında olmaya devam edeceğiz.

 

Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur.

 


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