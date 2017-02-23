24.02.2017 08:52:36

Kandil'de 27 PKK'lı öldürüldü

Kandil'e düzenlenen hava harekatında 27 PKK mensubu etkisiz hale getirildi.

AA'nın haberine göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 22 Şubat'ta düzenlenen hava harekatında 27 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 22 Şubat'ta 14.30-15.15 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, Türk Hava Kuvvetleri̇ne ai̇t savaş uçakları i̇le hava harekatı düzenlenmişti.

Hava harekatında üç barınma yeri imha edildi. Daha sonra yapılan tespit çalışmaları sonucunda, harekat sonrası 27 PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edildi.