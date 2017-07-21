21.07.2017 09:15:58

Kanalizasyona düşen ineği AFAD ekipleri kurtardı

Afyonkarahisar'da kanalizasyona düşerek iki arka ayağı kırılan inek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından vinç yardımı ile kurtarıldı.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı İlyaslı köyünde meydana geldi. Köydeki bir vatandaşa ait olan inek, 2 metre yüksekliğindeki kanalizasyona düştü. Büyükbaş hayvanı düştüğü yerden çıkarmak için ilk başta köylüler müdahale etti ancak başarılı olamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdiler. Jandarma ise İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nü arayarak destek istedi.

Kısa sürede olay yerine giden AFAD ekipleri, ineği çıkarmak için çalışma başlattı. İneğin düştüğü bölgedeki betonu delici aletlerle kıran ekipler, daha sonra ineğin arka iki bacağının kırık olduğunu ve sıkıştığını gördü. İnek olay yerine çağrılan vinç yardımıyla kanalizasyondan çıkarıldı. İnek sahibine teslim edilirken, kurtarma çalışmalarının yaklaşık 3 saat sürdüğü bildirildi.