10.02.2017 20:45:40

Kanala uçan aracın Suriyeli sürücüsü yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yol kenarındaki su kanalına uçan aracın Suriyeli sürücüsü yaralandı.

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Hatay'ın Antakya ilçesinde yol kenarındaki su kanalına uçan aracın Suriyeli sürücüsü yaralandı.Kaza, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli M.A.'nın kullandığı 79 MA 466 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 metre yükseklikten kanala uçtu. Kazada yaralanan sürücü, vatandaşlar ve olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından merdivenle kanaldan çıkartılarak ambulansla Hatay Devlet Hastanesine götürüldü. Polis ekipleri de kaza mahallinde inceleme yaptı.Çevre sakinleri, Maşuklu Kavşağı'nda her zaman kaza olduğunu söylediler. Ahmet Koçak adlı vatandaş, yetkililerin önlem almalarını istediklerini belirterek, "Bu Reyhanlı yolunun yapılmasını istiyoruz. Her gün burada kaza oluyor. Buraya kırmızı ışık konulur ya da yeterli bir göbek yapılırsa çok daha iyi olur. Sürücüler buradan süratli geçiyor, buraya mutlaka bir şeyler yapılsın. Bölge halkı olarak biz onu istiyoruz. Siyah araba Reyhanlı istikametinden geliyordu, tırla karşı karşıya geldi, fren yaparak buraya uçtu" dedi.