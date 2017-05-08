08.05.2017 20:14:54

Kanada sular altında

Kanada'nın Ontario, Quebec, New Brunswick ve British Columbia eyaletlerinde yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor

Kanada'nın Ontario, Quebec, New Brunswick ve British Columbia eyaletlerinde son 100 yılda kaydedilen en şiddetli yağmurlar etkili oluyor.

Quebec Halk Güvenliği Bakanı Martin Coiteux, eyalette 146 kentin sel baskınlarına maruz kaldığını açıklarken, Montreal ve Gatineau kentlerinde 20 yıl aradan sonra ilk kez olağanüstü hal ilan edildi.

Quebec eyaletindeki sel baskınlarına maruz kalan halka yardım için çalışan polis ve itfaiye ekiplerine yardım etmek üzere bölgeye 1650 asker sevk edildi.

Montreal'de bin 520 kişi, evleri yaşanamaz hale geldiği için tahliye edilerek, geçici barınma yerlerine yerleştirildiler.

Quebec'in Gaspe bölgesinde sel sularına kapılan bir erkek yetişkin ile bir çocuk Sainte-Anne Nehri'nde kayboldu. Eyalet yetkilileri, iki helikopter ve 20 görevlinin arama çalışmalarına devam ettiğini duyurdu. Bölge polisi, araçta bulunan bir kadının, nehre sürüklenen araçtan yüzerek kurtulduğunu, 37 yaşındaki eşi ve 2 yaşındaki çocuklarınınsa nehirde kaybolduklarını açıkladı. Polis Sözcüsü Christine Coulombe, kaybolanların öldüğünü kabul ettiklerini ve cesetlerine ulaşmaya çalıştıkların ifade etti.

- Resmi daireler kapalı

Sel felaketinin etkili olduğu Quebec'te federal ve eyalet bazındaki tüm resmi kurumlar ve okullar tatil edilirken, hastanelerde de acil vakalar dışında ameliyat ve müdahaleler yapılamıyor. Montreal ve bölgesindeki birçok anayol da sel nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. Eyalet yetkilileri, halkı ulaşıma açık yollar hakkında bilgilendirirken, çok gerekli olmadıkça bu yollara da çıkılmamasını tavsiye ediyorlar.

Kanada'nın federal başkenti Ottawa'da da 310 evin sel baskınına maruz kaldığı belirtilirken, Başbakan Justin Trudeau'nun hafta içinde felaket bölgesi Montreal'e gitmesi bekleniyor.

- 2 kişi toprak kaymasında kayboldu

Öte yandan British Columbia eyaletindeki aşırı yağışlar sonrası meydana gelen toprak kaymasında da 2 kişi kayboldu. Eyaletin Cache Creek İtfaiye Şefi Cassidy, iki kişinin yağışlar sonrası meydana gelen toprak kaymasında öldüklerini ve cesetlerini arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.



